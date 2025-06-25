ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям Москвы рекомендовали воспользоваться метро из-за дождя, который местами идет в городе, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду ожидаются в столице до конца дня 25 июня.

По данным ЦОДД, в настоящий момент трафик на дорогах оценивается в 3 балла. При этом интенсивное движение наблюдается на внутренних сторонах ТТК возле улицы Беговой и МКАД рядом с Ленинградским шоссе, а также на внешней стороне Садового кольца в районе Смоленского бульвара.

Локальные затруднения могут возникнуть в часы вечернего разъезда на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка и на Ленинградском шоссе по направлению в область.

На движение могут повлиять погодные условия, дорожные работы или небольшие аварии, предупредили в департаменте. Если перенести поездку на личном транспорте не получается, автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра в Москве до 00:00 26 июня объявлен желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В связи с непогодой горожан просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При необходимости москвичи и туристы могут обратиться по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.