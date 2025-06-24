Дождь с сильным ветром накроет Москву до 25 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве 24 и 25 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с ожидаемой непогодой горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом до 00:00 26 июня в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Как указывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, кратковременные дожди будут идти до середины недели.

С 27 по 29 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью будет варьироваться от 9 до 13 градусов, днем – от 15 до 20 градусов.

Однако июль в столичном регионе окажется немного теплее нормы, отмечал ранее синоптик Михаил Леус. Согласно его данным, первая половина месяца будет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, станет теплее. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса.

