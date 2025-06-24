Самое низкое с 1993 года атмосферное давление ожидается в Москве

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Атмосферное давление в Москве в четверг, 26 июня, понизится до 978,7 гектопаскаля, что станет вторым самым низким показателем после рекорда 1993 года, когда оно достигло 974,9 гектопаскаля. Об этом в телеграм-канале сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Столичный регион вновь окажется во власти глубокого циклона, центр которого сместится с Ленинградской области", – отметила синоптик.

По ее словам, низкое давление негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей. Однако, пояснила Позднякова, неблагоприятные погодные условия не являются непосредственной причиной болезни, а "играют лишь роль провоцирующего или раздражающего внешнего фактора и говорят о снижении функциональных возможностей организма".

Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве до 00:00 26 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

В столице в середине недели прогнозируются облачная погода и кратковременные дожди, рассказал ранее синоптик Роман Вильфанд. С его слов, 26 июня температура воздуха не превысит 19 градусов. С 27 по 29 июня температура ночью будет в пределах от 9 до 13 градусов, днем – от 15 до 20 градусов.