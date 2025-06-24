До 23 градусов тепла и дождь прогнозируются в Москве 24 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 21 до 23 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник, 24 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер южный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду, местами они могут достигнуть 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что во второй половине дня 24 июня начнутся осадки. К вечеру усилится ветер.

По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, дожди в Москве продолжатся, существенного потепления ждать не стоит. Наиболее холодная погода ожидается в четверг и пятницу, 26 и 27 июня.