Москвичей предупредили о дожде и ветре до вечера 25 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве до 21:00 среды, 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

На фоне прогнозов ведомство рекомендовало оставлять транспорт в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

"Берегите себя и своих близких!" – сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что при необходимости можно звонить по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве

8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, столичный Дептранс призвал заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, водителям напомнили, что не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. При обнаружении сломанного знака и светофора горожанам посоветовали звонить по номеру 3210.

Из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до 00:00 26 июня. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

По прогнозам синоптика Евгения Тишковца от 19 июня, до конца месяца в столице может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков. При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров осадков.

