Депутат Милонов предложил бороться с эскортом на сайтах знакомств с помощью нейросети

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что пресекать эскорт на сайтах знакомств можно с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

"Все эти эскортницы имеют давно отработанный алгоритм поведения в этих социальных сетях. Я спрашивал у наших разработчиков, все это можно вычислить по контактным номерам, IP-адресам, по профилям", – рассказал депутат.

Однако, по словам Милонова, эскорт не запрещен в России на законодательном уровне. Блокировать аккаунты тех, кто продвигает подобные услуги в Сети, можно только после признания деятельности незаконной.

Сам политик считает, что эскорт и другие подобные вещи должны наказываться уголовно. Отвечать по УК также должны клиенты такого "бизнеса", заявил он.

До этого Милонов предложил ввести в России уголовную ответственность за рекламу вебкама. Он рассказал, что россияне все чаще стали жаловаться на предложения о трудоустройстве в вебкам-студиях. Однако, по мнению депутата, такие призывы – одна из форм склонения девушек и юношей к занятию проституцией.

