В Истре задержали женщину за организацию притона для занятия проституцией

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В городском округе Истра полицейские задержали женщину, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Там рассказали, что в полицию поступила информация, что в квартире дома, расположенного в Истре, оказываются интимные услуги за деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали женщин в возрасте 31 года, 39 лет, а также 43-летннюю – предполагаемого организатора нелегального бизнеса. При осмотре квартиры полицейские нашли блокнот с записями, деньги и телефоны, в которых содержалась информация об услугах и расценках.

Также известно, что 43-летняя женщина арендовала трехкомнатную квартиру, нашла девушек для занятия проституцией, после чего обеспечивала их клиентами и брала за это деньги в качестве комиссии. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). Истринский городской суд заключил фигурантку под стражу. На остальных девушек завели административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ ("Занятие проституцией").

Ранее полицейские задержали организаторов занятия проституцией и их подопечных в Котельниках. Сотрудники полиции установили, что женщины работали в бане, предоставляя интимные услуги.

В отношении задержанных мужчин-организаторов возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

"Московский патруль": полиция задержала организаторов занятия проституцией в Котельниках