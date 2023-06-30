Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полициях задержала организаторов занятия проституцией в Котельниках

"Московский патруль": полициях задержала организаторов занятия проституцией в Котельниках

"Московский патруль": сын Ефремова госпитализирован в критическом состоянии

"Московский патруль": в отношении аферистов возбудили 152 уголовных дела

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в организации канала миграции

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева

"Рейд 112": "Митцубиси" и "Киа" столкнулись на Бутырской улице

Власти нескольких муниципалитетов Франции объявили комендантский час из-за беспорядков

В Молдавии возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева

Спецслужбы готовятся к захвату открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева

Стрельба произошла в аэропорту Кишинева

Полицейские задержали организаторов занятия проституцией и их подопечных в Котельниках. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщины работали в бане, предоставляя интимные услуги.

В отношении задержанных мужчин-организаторов возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика