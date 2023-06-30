"Московский патруль": полициях задержала организаторов занятия проституцией в Котельниках

Полицейские задержали организаторов занятия проституцией и их подопечных в Котельниках. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщины работали в бане, предоставляя интимные услуги.

В отношении задержанных мужчин-организаторов возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.