Сын Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна – СМИ

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Сын актера Михаила Ефремова – 31-летний Николай Ефремов – выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве, после чего был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации издания, в больнице у Ефремова-младшего зафиксировали тяжелую сочетанную травму. Врачи провели срочную операцию, чтобы спасти ему жизнь. Сам пострадавший сказал, что выпал случайно и у него нет к кому-то претензий.

При этом соседи мужчины отметили, что тот злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

Ранее журналист Егор Просвирнин выпал из окна на Тверском бульваре и погиб. В момент смерти на нем не было одежды.

До этого в Подмосковье погиб сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл. 14-летний подросток выпал из окна третьего этажа, его тело обнаружили рядом с домом.

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