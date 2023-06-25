Россиянам рассказали о порядке действий в случае оформления мошенниками кредита

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За последние годы аналитики зафиксировали частые случаи с неправомерным оформлением кредитов. Мошенники создают липовый кредит через банк по данным паспорта другого человека, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на юриста Елену Кудерко.

Наиболее часто о лишнем кредите человек узнает непосредственно от коллекторов. По словам эксперта, аферисты получают данные чужих паспортов из слитых баз. Также они могут украсть информацию, когда граждане вынуждены предоставить копию своего документа при заселении в гостиницу или оформлении сим-карты. В отдельных моментах скан паспорта требуют каршеринг и соцсети.

Кудерко заявила, что в таких ситуациях необходимо собрать как можно больше информации о неправомерном кредите. Следует узнать банк, сумму долга, когда и как был получен кредит. Уже после этого нужно обратиться к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. В нем необходимо прописать все известные данные, а также сообщить о том, что кредит не брали.

Следом нужно проинформировать кредитную организацию о мошенничестве, а также запросить копии документов. Также не лишним будет узнать, с какого телефона звонили или отправляли заявку. Все полученные сведения нужно передать полиции.

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новый способ обманывать граждан, предлагая своим жертвам "работу" по оценке отелей в сервисе Booking. Сама схема состоит из нескольких этапов.

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