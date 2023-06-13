Путин подписал закон о конфискации у киберпреступников незаконно полученного имущества

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Владимир Путин утвердил инициативу, согласно которой у киберпреступников будут изымать деньги и имущество, полученные в результате мошенничества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Инициатива дополняет Уголовный кодекс РФ положением, которое расширяет список преступлений, в связи с совершением которых имущество может быть конфисковано. Теперь в перечень подобных нарушений входит создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Кроме того, в перечень преступлений попало нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации.

Конфискация будет производиться за неправомерный доступ к компьютерной информации, если преступление стало причиной крупного ущерба, было осуществлено из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору и так далее. Изъятие имущества будет грозить в том числе в случае тяжких последствий от преступления или появления угрозы их наступления.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы одобрили законопроект о конфискации денег и имущества, которые были получены в результате совершения киберпреступлений. До этого поступила информация, что за первые четыре месяца этого года число фишинговых атак выросло 26%.

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