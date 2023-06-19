Стали известны самые распространенные виды мошенничества в РФ в 2023 году

Фото: 123RF/vera1703

С начала текущего года в России возникло рекордное количество новых видов мошенничества, большинство из которых связано с темой СВО. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса Pressfeed.

Так, в последнее время россиян стали чаще беспокоить мошеннические схемы, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников силовых ведомств. Речь как о ситуациях, когда преступники представляются клиентам банков полицейскими или сотрудниками ФСБ, так и тех, где обманщики запугивают россиян риском обвинений в госизмене и цифровыми повестками.

Среди новых видов мошенничества также можно выделить зараженные вредоносными файлами электронные письма с просьбой явиться в военкомат якобы для уточнения данных, а также предложения "помощи" в удалении аккаунта с портала госуслуг.

В этом году сохранили активность и традиционные телефонные мошенники, злоумышленники, которые выдают себя за работодателей, продавцов онлайн-магазинов, представителей кредитных организаций, а также те, кто ищет своих жертв на сайтах знакомств, и те, кто сообщает своим жертвам о якобы похищении человека.

В целом, как отмечают в Pressfeed, с января этого года внимание россиян к вопросу мошенничества выросло на 16% – это рекордный показатель за последние несколько лет. Также рекордным образом увеличилось и количество новых мошеннических схем.

Ранее Центробанк РФ предложил предоставить гражданам, ставшим жертвами мошенников, возможность сообщить в полицию о случившемся через портал госуслуг. Ожидается, что так правоохранительные органы смогут быстрее узнавать о преступлениях, а банки получат возможность оперативно учитывать деятельность злоумышленников в антифрод-системах.

