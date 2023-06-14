Мошенники стали чаще отправлять россиянам "удостоверения сотрудников банка" – Сбербанк

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Мошенники для убеждения своих жертв стали отсылать россиянам через мессенджеры поддельные документы, в том числе "удостоверения" банковских сотрудников. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник", – заявил он.

По словам Кузнецова, одним из таких документов может стать "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка". При этом, он уточнил, что мошенники не используют принципиально новые мошеннические схемы, а лишь дополняют старые.

Ранее зампред правления Сбербанка сообщил, что свыше 77% от всего объема попыток мошенничества приходится на схему с переводом или взносом на безопасный счет. При этой обманной схеме злоумышленники представляются службой безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве о попытке снять деньги со счета или оформлении кредита, и просят перевести сбережения на "безопасный счет".

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