Россиянам рассказали о популярных видах мошенничества

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мошенники начали применять новые схемы мошенничества в Сети. В частности, россиян обманывают при попытке арендовать электросамокат, совершить оплату онлайн и в других случаях сообщает "Вечерняя Москва".

В столице горожан обманывают при попытке прокатиться на электросамокате. Злоумышленники клеят на средства индивидуальной мобильности (СИМ) фальшивые QR-коды, ведущие на фишинговые страницы. После оплаты через такие сайты средства поступают не на счет сервиса аренды, а на счет мошенников, предупредил консультант по безопасности Алексей Лукацкий.

Помимо этого, злоумышленники рассылают россиянам сообщения со ссылками, при попытке открыть которые пользователи могут "попасться на удочку". Мошенники часто пытаются поймать потенциальных жертв на внимательности, изменив в названии адресной строки одну или две буквы, например sberdank.ru, sberbanc.ru или tlnkoff.ru. В таких случаях фишинговые сайты выглядят по аналогии с оригинальными ресурсами компаний, а после введения данных на экране пользователя высвечивается сообщение об ошибке.

Часто россияне по собственной ошибке оставляют информацию о себе, проходя так называемые опросы или тестирования. После этого абоненту могут попытаться позвонить мошенники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других органов.

В одном из случаев родителям звонят с информацией о том, что на ребенка якобы завели уголовное дело, а для его прекращения необходимо заплатить определенную сумму. Во втором случае мошенники могут представиться сотрудниками ФСБ и попросить россиянина выступить свидетелем по делу родственника, отправив на счет необходимую сумму.

В третьем случае россиянам предлагают помочь в поимке преступника, который якобы открыл на них кредит. Для этого, по аналогии с другими схемами, необходимо сообщить данные банковского счета и перевести деньги.

Не стать жертвой мошенников можно, если соблюдать ряд правил и быть предельно внимательным. Россиянам не следует переходить по незнакомым ссылкам, полученным в мессенджерах, по электронной почте или в СМС, и не называть номера карт мошенникам.

Помимо этого, эксперты советуют обращать внимание на названия ссылок и наличие букв http в них, поскольку мошенники чаще всего не используют протокол при генерации ресурсов. При открытии ссылки с устройства около нее должен быть знак замка. Если же его нет, ресурсу рекомендуют не доверять.

Ранее в Центробанке предупредили о мошеннической схеме с обманом детей, ищущих подработку на лето. Мошенники создают сайты, которые имитируют платное прохождение опросов или заполнение анкет, а для получения "зарплаты" на них будет предложено ввести данные карты, которую впоследствии они опустошат.

