Сбербанк зафиксировал рост числа попыток телефонного мошенничества в России

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Количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян на сегодня достигло 8,6 миллиона в сутки. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

"Количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки", – сказал он.

Кузнецов рассказал, что свыше 77% от всего объема попыток мошенничества приходится на схему с переводом или взносом на безопасный счет. В рамках этой схемы злоумышленники чаще всего представляются службой безопасности и сообщают клиенту банка о якобы оформлении кредита на него, смене финансового номера или попытке снять деньги со счета.

Ранее в ВТБ рассказали, что аферисты начали подделывать в мессенджерах страницы знакомых и близких потенциальных жертв. По данным банка, с конца прошлого года, активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.



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