Власти будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через соцсети – Макрон

Фото: kremlin.ru

Власти будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, на многих платформах, в том числе Snapchat и TikTok, публикуются призывы к организации агрессивных акций, а также попытки подражать насилию, что отрывает самых молодых людей от реальности.

"Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены. В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. Государственные службы также совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия", – сказал Макрон.

По его словам, не менее трети задержанных за участие в беспорядках – это молодежь и несовершеннолетние. Он призвал родителей к ответственности.

"Республика не может заменить семьи", – сказал французский лидер.

Он также сообщил, что в свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее опасных департаментах.

Ранее Макрон вынужден был покинуть саммит Евросоюза из-за беспорядков во Франции. Ему также пришлось отменить и пресс-конференцию.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Позднее стрелявшего поместили под стражу. Однако это не остановило протестующих. Погромы продолжаются в разных городах страны. Граждане жгут машины и мусорные баки, а также вступают в стычки с полицией.

В ночь на 30 июня были задержаны более 660 человек. Протестующие повредили в столичном регионе Франции Иль-де-Франс около 20 автобусов, 13 из них были обстреляны, 12 – полностью сожжены. Уточнялось, что столкновения с манифестантами привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. При этом никто из них не получил тяжелых травм.



Во Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков