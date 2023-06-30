Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции – СМИ

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Французский лидер Эммануэль Макрон вынужден был покинуть саммит Евросоюза из-за беспорядков во Франции. Об этом пишет Agence France-Presse.

Ему также пришлось отменить и пресс-конференцию. Президент Франции должен в 14:00 по московскому времени провести заседание кризисного штаба в связи с протестами в стране.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Позднее стрелявшего поместили под стражу. Однако это не остановило протестующих. Погромы продолжаются в разных городах страны. Граждане жгут машины и мусорные баки, а также вступают в стычки с полицией.

В ночь на 30 июня были задержаны более 660 человек. Протестующие повредили в столичном регионе Франции Иль-де-Франс около 20 автобусов, 13 из них были обстреляны, 12 – полностью сожжены. Уточнялось, что столкновения с манифестантами привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. При этом никто из них не получил тяжелых травм.



Во Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков