Человек выпал из окна в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

В Москве на Тверском бульваре мужчина выпал из окна и погиб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Уточняется, что на скончавшемся отсутствовала одежда. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным телеграм-каналов, погибший – журналист Егор Просвирнин. Ему было 35 лет.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы 5-летний ребенок выпал с балкона 3-го этажа частного детского сада, расположенного в одной из квартир жилого дома. Мальчик выжил. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.