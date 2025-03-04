Милонов назвал фотографии с сотнями роз признаком эскорта

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Фотографии с сотнями роз являются признаком эскорта. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает телеканал "360".

Парламентарий возмутился женщинами, которые публикуют в соцсетях фото дорогих корзин с цветами. Он назвал такой поступок аморальным, который не красит ни девушку, ни ее молодого человека.

"Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задается совершенно ненужный тренд", – пояснил Милонов.

Ранее депутат заявил, что скидки на "срамные товары" стали символом Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Со слов парламентария, для борьбы с этим нужна так называемая полиция нравов. Милонов также считает, что праздник стал символом регресса духовных ценностей "в пошлость и меркантильность".