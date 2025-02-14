Милонов возмутился "срамными товарами" в День святого Валентина

Фото: ТАСС/Наталья Шатохина

Скидки на "срамные товары" стали символом Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По словам депутата, для борьбы с этим необходима так называемая полиция нравов.

"<...> России не хватает органа, который мог бы быть назван полицией нравов, органа, который бы следил за соблюдением норм и правил, которым характеризуется защита традиционных ценностей от таких коммерческих поползновений", – подчеркнул Милонов.

Депутат также отметил, что на сегодняшний день праздник стал символом регресса духовных ценностей "в пошлость и меркантильность".

В РПЦ ранее также призвали забыть о Дне святого Валентина. Так, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что этот праздник превратился в коммерческий.

По мнению Кипшидзе, в России альтернативой 14 февраля может стать День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

