14 февраля, 08:38Политика
Милонов возмутился "срамными товарами" в День святого Валентина
Фото: ТАСС/Наталья Шатохина
Скидки на "срамные товары" стали символом Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
По словам депутата, для борьбы с этим необходима так называемая полиция нравов.
"<...> России не хватает органа, который мог бы быть назван полицией нравов, органа, который бы следил за соблюдением норм и правил, которым характеризуется защита традиционных ценностей от таких коммерческих поползновений", – подчеркнул Милонов.
Депутат также отметил, что на сегодняшний день праздник стал символом регресса духовных ценностей "в пошлость и меркантильность".
В РПЦ ранее также призвали забыть о Дне святого Валентина. Так, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что этот праздник превратился в коммерческий.
По мнению Кипшидзе, в России альтернативой 14 февраля может стать День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.
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