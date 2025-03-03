03 марта, 09:54Политика
Депутат Милонов предложил проверить всех россиян на наркотики
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
Всех россиян, включая чиновников и депутатов, нужно обязать сдавать тесты на наркотики. Об этом в интервью "Газете.ру" заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Людям с наркозависимостью вообще нет места в органах власти. Хочешь баллотироваться – значит, иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты", – считает парламентарий.
По его словам, зависимым от наркотиков нельзя оформлять кредиты и давать возможность "принимать какие-то решения". В целом в России должна быть нулевая терпимость к наркозависимым, считает Милонов.
"Из алкогольной зависимости человек при желании может выбраться, а от наркотиков самый частый способ лечения – смерть", – резюмировал он.
Ранее российский Минздрав разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние наркотического, алкогольного и токсического опьянения. Кроме того, был изменен список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в стране.