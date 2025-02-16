Минздрав хочет изменить порядок проведения медосмотра на опьянение

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Минздрав РФ разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о любом опьянении: алкогольном, наркотическом или токсическом. Проект уточняет особенности проведения медосмотра и вынесения заключения по его результатам при оказани медпомощи в экстренной форме, к примеру, лицам, пострадавшим в аварию.

Также был изменен список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в стране. Помимо этого, в ведомстве уточнили вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосмотра и основания вынесения заключения об отказе от него.

Минздрав подготовил еще один проект поправок, согласно которым результаты медицинских осмотров планируется применять для выдачи медицинских справок водителям. Ведомство отмечает, что данное решение значительно сократит время на получение справки. Благодаря этому владельцам транспорта не придется проходить обследования заново.

Ранее Минздрав также предложил распространить по всей России возможность прикрепления к поликлинике через "Госуслуги". Онлайн-заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.