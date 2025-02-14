Минздрав предложил распространить по РФ возможность онлайн-прикрепления к поликлинике

Фото: depositphotos/puhhha

Российский Минздрав предложил распространить по всей России возможность прикрепления к поликлинике через "Госуслуги". Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в документе, подать заявление россияне смогут как в бумажном виде при обращении в поликлинику, так и онлайн на портале "Госуслуги". Онлайн-заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Для дистанционного прикрепления ребенка родителям необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС. Гражданам старше 14 лет, помимо полиса и СНИЛСа, нужно будет ввести данные паспорта.

Между тем москвичи в прошлом году свыше 790 тысяч раз воспользовались онлайн-услугами для прикрепления к городским медучреждениям на портале mos.ru. При этом более 459 тысяч раз граждане прикрепились онлайн к взрослым и детским поликлиникам. Еще больше 134 тысяч раз они прикрепились к женским консультациям.