Более 790 тыс раз москвичи воспользовались онлайн-прикреплением к поликлиникам в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году москвичи воспользовались онлайн-услугами для прикрепления к медучреждениям города на портале mos.ru более 790 тысяч раз, передает портал мэра и правительства столицы.

При этом свыше 459 тысяч раз жители города прикрепились онлайн к взрослым и детским поликлиникам. Более 198 тысяч раз они обратились за услугами в стоматологические учреждения, и свыше 134 тысяч раз прикрепились к женским консультациям.

Возможность прикрепиться к медорганизациям в онлайн-формате позволяет москвичам экономить время, обратила внимание председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук. По ее словам, за девять лет жители столицы прибегли к этой услуге более 3,6 миллиона раз.

После того, как москвичи походят процедуру прикрепления, они могут записываться на прием к столичным врачам через цифровую экосистему здравоохранения.

"С помощью специального сервиса москвичи могут проверить прикрепление к медицинской организации онлайн, узнать адрес, часы работы и расписание врачей. Сервис уже позволил горожанам посмотреть данные о своем прикреплении к медорганизации более 1,2 миллиона раз за три года", – отметила Шинкарук.

Система автоматически предложит москвичам ближайшее к адресу их проживания медучреждение. Однако при желании горожане могут выбрать для прикрепления любую медорганизацию, выбрав ее на карте столицы.

При этом портал также позволяет изменить прикрепления. Тем не менее сделать это в онлайн-формате можно только один раз в году. Так, если с момента прошлого прикрепления прошло меньше времени, москвичу придется лично обратиться в поликлинику.

Удаленно прикрепить к медорганизации можно не только себя, но и своего ребенка, обратили внимание представители Департамента информационных технологий города Москвы. Так, в течение 2024 года москвичи сделали это более 1 тысячи раз.

Кроме того, москвичи могут онлайн подать заявление на льготное питание школьников в течение всего года. Цифровизация позволила сократить общий срок рассмотрения заявления с восьми до трех календарных дней. При этом зачастую получение услуги происходит моментально.