Минздрав предложил выдавать справки водителям по данным диспансеризации

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Результаты медицинских осмотров планируется применять для выдачи медицинских справок водителям. Соответствующий проект поправок в законодательство представил Минздрав, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Проект был подготовлен совместно с профильным комитетом Госдумы. Ведомство отмечает, что данное решение значительно сократит время на получение справки. Благодаря этому владельцам транспорта не придется проходить обследования заново.

Кроме того, россиян могут обязать сдавать анализы на наркотики для получения медсправки. С такой идеей в российский Минздрав обратился Национальный автомобильный союз.

Вице-президент организации Ян Хайцеэр отметил, что граждане, которые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде, получают справки за деньги, хотя неизвестно, перестали ли они употреблять.