ГУФСИН опроверг информацию о 30 кг наркотиков, найденных в колонии Пермского края

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Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Пермскому краю опровергло сведения об изъятии 30 килограммов наркотиков у осужденного в исправительной колонии № 9 в Соликамске и их покупке на территории учреждения. Комментарий передает РИА Новости.

Ранее соответствующая информация стала распространяться в соцсетях. Указывалось, что наркотики изъяли, теперь ищут продавца запрещенных веществ, подозревали якобы и сотрудников колонии. Однако в ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили, что этого не происходило в ИК.

Спустя время пресс-служба пермского управления рассказала, что инцидент с наркотиками все-таки произошел в ИК-9, но изъяты были вещества с иным весом и при других обстоятельствах. Как заявили в ведомстве, на контрольно-пропускном пункте (КПП) был задержан 38-летний осужденный, который приехал в колонию для выполнения хозяйственных работ.

В результате у осужденного были найдены два свертка с примерно 30 граммами наркотика. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков".

В начале февраля был задержан мужчина, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Как уточнили в ГУ МВД по Москве, им оказался 24-летний приезжий.

Во время досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 90 свертков с наркотическим веществом, общая масса которых превышала 170 граммов.

Кроме того, мужчина указал место, где были найдены 30 тайников-закладок. Они находились в подъездах жилых домов на Полярной и Широкой улицах. При этом общая масса изъятых из тайников веществ составила более 20 граммов. Были возбуждены дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере". Злоумышленника арестовали.

