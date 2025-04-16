Врач Мухина: ночные переедания приводят к сосудистой катастрофе

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Ночные приемы пищи повышают уровень сахара в крови, риск развития сосудистой катастрофы и внутреннего кровотечения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, ночные трапезы вызывают скачок сахара в крови, что перенапрягает инсулиновую систему и поджелудочную железу. В дальнейшем это приводит к панкреатиту, диабету и другим патологиям.



(кислородное голодание. – Прим. ред.) органов. То есть фактически происходит медленное угасание их функций.

Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Когда "сладкая кровь" течет по сосудам, возникают капиллярная недостаточность и гипоксияорганов. То есть фактически происходит медленное угасание их функций.

Врач добавила, что ночью желудок должен быть пустым. Иначе орган буквально вылезает в грудную полость и образует грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Это чревато внутренним кровотечением, поэтому прекращать прием пищи нужно за 3 часа до сна.

"Ночью ЖКТ отдыхает и не вырабатывает достаточного количества ферментов для переваривания. Следовательно, еда буквально гниет. Особенно опасно в таком случае употреблять жирную и белковую пищу. Это приводит к повышению липидов (жиров. – Прим. ред.) в крови и атеросклерозу, из-за чего может возникнуть сосудистая катастрофа: инфаркты и инсульты", – указала диетолог.

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