Роскачество: стиральные порошки Index, "Персил" и "Аист" оказались самыми безопасными

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Стиральные порошки Index, "Персил" и "Аист" оказались самыми безопасными для использования по результатам исследования Роскачества, сообщается на сайте ведомства.

Всего оценку проходили 20 марок моющих средств из России, Белоруссии, Турции и Китая. Среди них – Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, "Пемос", Peros, "Лоск", "Чайка", "Самокат", "Каждый день", ABC, "Мара", Sorti, "Миф", "Биолан", Tide (Россия), Tide (Китай). Эксперты оценили их по 48 параметрам, включая безопасность, качество и соответствие маркировке.

Почти все образцы прошли проверку по первому критерию, кроме китайского Tide. В Роскачестве пояснили, что на его упаковке указано, что средство подходит для стирки любого белья, включая детское. Поскольку для детских стиральных порошков требования строже, марка из Китая не соответствовала норме "Раздражающее действие на конъюнктиву глаз".

В ходе анализа выяснилось, что исследуемые образцы не вызывают раздражения кожи, в том числе не разъедают кожу рук. При правильном использовании они безопасны для слизистой глаз, а также не вызывают аллергических реакций или интоксикации и не нарушают обмен веществ.

Кроме того, эксперты проверили их вымываемость. После трех циклов полоскания на тканях остается минимальное количество поверхностно-активных веществ.

Еще одним критерием проверки стала эффективность в удалении белковых загрязнений. Отобранные марки лучше справляются с кровью по сравнению с масляными загрязнениями.

При этом в ведомстве уточнили, что среди всех протестированных порошков наилучшие результаты в удалении масляных пятен показал порошок Index. Он полностью соответствует требованиям Роскачества. В отношении удаления пятен крови норматив стандарта выполнили "Персил", "Аист", Index и Bimax. Хуже всех с этой задачей справились Dosia и китайский Tide.

Роскачество также выяснило, что все средства не влияют на посерение ткани. Однако некоторые из них могут вызывать пожелтение, другие – эффект подсинивания, а третьи не оказывают никакого влияния. Чтобы получить результаты этой нормы, было проведено 15 стирок красного, малинового, черного, синего и горчичного оттенков при температуре 40 градусов.

Исследование также показало, что китайский Tide, Peros, Bimax, "Миф" и "Лоск" дают больше всего пены, что может привести к выходу из строя стиральной машины. В связи с чем средства не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Последним критерием стало соответствие стандарту по показателю "Отложение солей жесткости на нагревательных элементах". С ним не справились порошки АВС, "Мара", Sorti, "Биолан", "Самокат", "Каждый день" и китайский Tide. Использование таких средств может ускорить износ стиральной машины, заключили в Роскачестве.

Ранее микробиолог Андрей Шестаков отметил, что стирка одежды в стиральной машине уменьшает количество микроорганизмов, но не убивает их полностью.

Чтобы убить 100% микробов, температуру нужно поднять выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах. Для уничтожения микроорганизмов биологи обычно используют специальные приборы, называемые автоклавами, уточнил он.