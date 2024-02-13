Микробиологи рассказали, убивает ли машинная стирка 100% микробов

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Стирка одежды в стиральной машине уменьшает количество микроорганизмов, но не убивает их полностью. Об этом Москве 24 рассказал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

"Убить 100% микробов при стирке точно нельзя. Чтобы полностью избавиться от микроорганизмов, температуру нужно поднять выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах", – объясняет эксперт.





Андрей Шестаков руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Конечно, при стирке очень сильно снижается количество микроорганизмов. Важно, что присутствует стиральный порошок – агрессивное средство, которое при высокой температуре плохо влияет на микробов. Но их количество все равно не снижается до 100%.

Для уничтожения микроорганизмов биологи обычно используют специальные приборы, которые называются автоклавы. "В них поднимается давление, и вследствие этого мы можем увеличить температуру воды. Обычные режимы автоклавирования – это 112–124 градуса, чего в стиральной машине добиться невозможно", – подчеркнул Шестаков.

Если после стирки в стиральной машине прогладить белье утюгом, то это тоже не поможет убить все оставшиеся микроорганизмы.

"При глаженье температура поднимается чуть выше, потому что это все-таки уже пар. Но сказать, что вещь станет стерильной, нельзя. Чтобы быть в этом уверенным, воздействие должно происходить длительное время. В автоклаве при высокой температуре разные наши питательные среды, посуда и прочее находятся где-то порядка 20–30 минут. А во время глажки вы разово слегка обдадите паром вещь в течение 0,5–1 секунды", – отметил эксперт.

В свою очередь, микробиолог, популяризатор науки Евгений Плисов в беседе с Москвой 24 также рассказал, что стирка вещей в стиральной машине не может убить все микроорганизмы. Однако, по его словам, в обычной жизни в 100% стерильности, как правило, и нет необходимости.





Евгений Плисов микробиолог, популяризатор науки Как только вы надеваете одежду, она тут же наполняется бактериями с вашей кожи. На ней у нас миллионы микроорганизмов. Необязательно делать так, чтобы одежда была стерильна. Только если вы не находитесь в каком-то медицинском учреждении, где это необходимо, например в хирургическом боксе.

Ранее были названы ошибки, которые люди зачастую допускают во время стирки. К ним в том числе относится переполненная или недостаточно загруженная вещами машинка. В первом случае это может сократить срок ее службы. Во втором является бессмысленной тратой моющего средства, воды и энергии. Также при деликатной стирке нижнего белья рекомендуется закладывать его в специальный мешок, чтобы избежать изнашивания вещей.

