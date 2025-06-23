Вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский вышел с флагом РФ на чемпионский парад

Вратарь клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде в честь завоевания Кубка Стэнли. Обернувшись в него вышел и защитник Дмитрий Куликов.

Тем временем российский велогонщик Александр Власов стал победителем горного зачета гонки "Тур Швейцарии". Заключительный этап многодневки протяженностью 10 километров прошел в воскресенье, 22 июня. Его выиграл португалец Жуан Алмейда. Власов занял шестое место, но по итогам с 45 очками победил в горной классификации.

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