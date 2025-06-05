Профессиональные футболисты вместе с детьми сыграли в пушбол в Санкт-Петербурге. Игра с гигантским мячом появилась в 1894 году и пользовалась популярностью, но после Второй мировой войны в нее перестали играть.

В северной столице решили возродить соревнования. Из-за большого количества желающих принять участие пришлось увеличить число игроков. В итоге в игру включились 60 ребят и 11 футболистов. Детская сборная обошла профессионалов со счетом 3:2.

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