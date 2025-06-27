Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 14:45

Спорт

Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

Занятия по джампингу и йоге пройдут на Московском марафоне тренировок 28 и 29 июня

В Якутии встретили огонь 22-й Спартакиады народов региона

Футболист Роналду получит 492 миллиона евро по новому контракту с ФК "Аль-Наср"

Занятия спортом в домашних условиях обсудят в программе "Миллион вопросов"

Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября

"Шахматный сквер" открыли в Театральном проезде в центре Москвы

Чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5 пройдет 28–29 июня

На Театральной площади перед отелем "Метрополь" в рамках проекта "Лето в Москве" появился "Шахматный сквер" – здесь можно сыграть партию на свежем воздухе. Кроме того, продолжается Большой шахматный турнир, а по выходным проводят бесплатные спортивные занятия с профессиональными тренерами на 54 площадках города.

Также проходит чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Участники соревнуются каждый день, а площадки для быстрых партий открыты на районных фестивалях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика