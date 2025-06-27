Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

На Театральной площади перед отелем "Метрополь" в рамках проекта "Лето в Москве" появился "Шахматный сквер" – здесь можно сыграть партию на свежем воздухе. Кроме того, продолжается Большой шахматный турнир, а по выходным проводят бесплатные спортивные занятия с профессиональными тренерами на 54 площадках города.

Также проходит чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Участники соревнуются каждый день, а площадки для быстрых партий открыты на районных фестивалях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.