Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 11:30

Город

Какая программа ждет москвичей и туристов в столичных парках 28 и 29 июня

Какая программа ждет москвичей и туристов в столичных парках 28 и 29 июня

В музеях Кремля появилось новое телекоммуникационное оборудование

"Это Москва. Инфраструктура": подготовка к жаре

Московский беспилотный трамвай получил национальную IT-премию

Спрос на поездки по столичному монорельсу вырос в последние дни

В Москве ожидаются переменная облачность и порывистый ветер 27 июня

Собянин: строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в этом году

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 27 июня

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

В выходные, 28 и 29 июня, в павильоне "Креатив", парк искусств "Музеон", состоятся мастер-классы, молодежный пленэр, гостей которого научатся рисовать, и акустический концерт. На этой же площадке развернется лекторий.

В рамках проекта "Лето в Москве" в столице проходят различные мероприятия: от выставок, цветочных инсталляций, литературных встреч и театральных постановок до выступлений цирка шапито. Флагманская площадка находится на Болотной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика