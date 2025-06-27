Какая программа ждет москвичей и туристов в столичных парках 28 и 29 июня

В выходные, 28 и 29 июня, в павильоне "Креатив", парк искусств "Музеон", состоятся мастер-классы, молодежный пленэр, гостей которого научатся рисовать, и акустический концерт. На этой же площадке развернется лекторий.

В рамках проекта "Лето в Москве" в столице проходят различные мероприятия: от выставок, цветочных инсталляций, литературных встреч и театральных постановок до выступлений цирка шапито. Флагманская площадка находится на Болотной площади.

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