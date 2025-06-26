Работы по переустройству столичного монорельса могут завершить в 2027 году

Пятница, 27 июня, станет последним днем, когда можно будет прокатиться на столичном монорельсе. После этого он закроется.

Станция "Выставочный центр" перестанет работать уже с 12:00. Однако пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками.

Работы по переустройству планируют завершить в 2027 году. Вместо монорельса на бетонных опорах появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

