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20 июня, 09:37

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"Автодор": трасса М-4 "Дон" пока не готова для беспилотных грузовиков

"Автодор" высказался о запуске беспилотных грузовиков на М-4 "Дон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Техническое оснащение автотрассы М-4 "Дон" пока не позволяет запустить по ней беспилотные грузовики, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он напомнил, что на тех дорогах, где в настоящее время ездят беспилотные грузовые машины, есть большое количество камер, что позволяет контролировать движение беспилотных авто и вовремя реагировать для предотвращения ДТП либо ликвидации его последствий.

Петушенко уверен, что перед запуском такого транспорта необходима обкатка системы на других трассах. В частности, суммарное число беспилотных авто на трассах М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД должно увеличиться до тысяч штук.

"Когда тысяча машин поедет, вот тогда это будет уже можно (запускать движение беспилотных грузовиков на М-4 "Дон". – Прим. ред.)", – цитирует Петушенко РИА Новости.

Беспилотные грузовики курсируют по М-11 "Нева" с 2023 года, а в конце 2024 года движение такого вида транспорта было запущено на протяжении всей автодороги. С 2025 года движение беспилотных грузовых автомобилей было пущено по ЦКАД.

По данным Минтранса, беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования к 2027 году, так как тестирование грузовых автомобилей без водителя за рулем показало положительные результаты.

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