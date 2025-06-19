Беспилотные поезда могут появиться в России до 2030 года

Фото: 123RF/vladj55

Беспилотные пассажирские поезда дальнего следования могут появиться в России до 2030 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По мнению замминистра, технологии для такого вида поездов точно будут использоваться до 2030-го. Сначала их введут в грузовые поезда, затем – в пассажирские.

Также Никитин отметил, что технологически к запуску беспилотных поездов готово все, но их ввод в обращение зависит от наработки опыта использования. При этом подобные технологии в настоящий момент активно используются Российскими железными дорогами (РЖД) и другими компаниями.

"То есть, как только они будут уверены в том, что это абсолютно безопасно, конечно, они будут применяться", – подчеркнул замглавы ведомства.

Кроме того, беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования к 2027 году. Минтранс указывал на положительные результаты тестирования грузовых машин без водителя за рулем. Однако, подчеркивали в ведомстве, специалистам предстоит доработать технологии и согласовать некоторые правила.

Движение беспилотных грузовиков было запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева". На обеих дорогах проезд для них будет бесплатным.