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26 июня, 16:15

Общество

В ближайшие две недели в Москве сохранится прохладная погода

В ближайшие две недели в Москве сохранится прохладная погода

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В Москве 26 июня ожидается прохладная погода с высокой влажностью

Как сообщили синоптики, существенного потепления в ближайшие две недели в Москве не ожидается: температура будет держаться на уровне около 20 градусов с небольшими колебаниями.

Только во второй и особенно третьей декадах июля потоки воздуха развернутся на юго-запад, что принесет настоящую летнюю погоду и идеальный температурный режим.

Небольшое потепление ожидается в выходные, 28–29 июня. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов, что соответствует климатической норме. Однако вечером в воскресенье в столицу вновь вернутся плотные облака и дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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