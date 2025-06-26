В ближайшие две недели в Москве сохранится прохладная погода

Как сообщили синоптики, существенного потепления в ближайшие две недели в Москве не ожидается: температура будет держаться на уровне около 20 градусов с небольшими колебаниями.

Только во второй и особенно третьей декадах июля потоки воздуха развернутся на юго-запад, что принесет настоящую летнюю погоду и идеальный температурный режим.

Небольшое потепление ожидается в выходные, 28–29 июня. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов, что соответствует климатической норме. Однако вечером в воскресенье в столицу вновь вернутся плотные облака и дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.