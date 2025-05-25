Минпросвещения: обществознание исключат из школьной программы 6–7-х классов

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Владимир Новиков

Обществознание уберут из школьной программы 6–7-х классов с 1 сентября текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Минпросвещения России.

В ведомстве отметили, что предмет останется для учеников 8–11-х классов. При этом с 1 сентября 2026 года обществознание будут преподавать для 9–11-х классов.

В свою очередь, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы отметила, что в школах учебный план должен быть гибким, а также способным отвечать современным вызовам, среди которых в том числе быстро развивающаяся система общего образования.

"Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин", – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России рассматривает несколько вариантов оценки за поведение учеников школ. Среди них – 5-балльная и 3-балльная шкала, а также зачет.

По словам министра, 5-балльная шкала будет включать "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно", а 3-балльная – "образцово", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Апробировать введение таких оценок могут в ряде регионов с 1 сентября 2025 года.