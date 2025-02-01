КС защитил право граждан на компенсацию расходов за платные медицинские услуги

Российские суды будут более тщательно рассматривать дела о компенсации расходов на платные медицинские услуги. Такое решение приняли в Конституционном суде (КС) России.

Туда обратился гражданин, которому в частной стоматологии при удалении зуба сломали челюсть. Лечиться пострадавшему пришлось в другой клинике и за свой счет. Расходы составили почти 200 тысяч рублей. Пациент обратился в суд, но тот принял решение в пользу врачей. Чтобы отстоять свои права, мужчине пришлось дойти до Конституционного суда.

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