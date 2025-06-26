Выставка портретов ученых "Наука в лицах" открылась на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На Центральной аллее ВДНХ, напротив павильона № 9 "Атом", открылась выставка "Наука в лицах", на которой представлены портреты 23 молодых ученых из 14 регионов страны. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

В числе представленных – лауреаты премии президента РФ для молодых ученых, лауреаты других главных научных премий, участники встреч с Владимиром Путиным на полях Конгресса молодых ученых, победители конкурсов Российского научного фонда, сотрудники ведущих российских научных организаций.

Также на выставке можно увидеть портреты 9 жителей Москвы и Подмосковья. Речь идет о лауреатах премии правительства Москвы молодым ученым за 2024 год Инессе Луговой, Максиме Макарове и Софье Морозовой, а также об исследователях в области химии, физики, генетики, информационных технологий и других.

Выставка будет работать до 31 июля. Кроме того, герои экспозиции в июле проведут лекции для гостей ВДНХ. Они состоятся в центре "Космонавтика и авиация" и в музее "Биотех".

Молодые ученые могут получить ежегодные премии столичного правительства за достижения в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, которые повысят эффективность работы экономики и соцсферы города.

Награды вручают по таким направлениям, как математика, механика, информатика, химия, биотехнология и другим. Получить одну из 50 премий можно индивидуально и в составе коллектива до трех человек. Заявки на соискание в 2025 году принимаются до 18 июля на портале nauka.mos.ru.

Ранее в столице начался просветительский проект "Рядом", посвященный людям, в честь которых названы улицы столицы. В рамках проекта на 80 улицах Москвы появятся плакаты, посвященные участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), чьи имена увековечены в городской топонимике. Их можно будет найти на остановках общественного транспорта, в газетных киосках и на классических билбордах.

