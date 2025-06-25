Сергей Собянин подвел итоги работы иммерсивного музея на Красной площади

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Иммерсивный музей на Красной площади посетили более 472 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, выставка, посвященная 80-й годовщине парада Победы 1945 года, состояла из нескольких тематических зон, каждая из которых рассказывала о непоколебимом духе народа в годы войны.

Под открытым небом для посетителей представили уникальные экспозиции. В частности, гости могли увидеть исторический "Фонтан Победителей", который воссоздали с помощью современных технологий, и поезд Победы "Мы из Берлина", состоящий из двух вагонов и открытой платформы, где исполняли песни и показывали фрагмент фронтового спектакля.

Кроме того, для горожан и гостей столицы была доступна выставка "Москва встречает Победу", на которой показали личные вещи военачальников – участников парада Победы.

На Красной площади также представили различные театрализованные представления и ретромашины из Музея техники Вадима Задорожного. Всего гостей сопровождали свыше 300 волонтеров, отметил Собянин.

Ранее столичный Главархив открыл виртуальную выставку к годовщине парада Победы на Красной площади. Экспозиция находится в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Все желающие могут посмотреть там на 30 архивных фотографий с парада, который прошел 24 июня 1945 года.