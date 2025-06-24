Главархив Москвы открыл виртуальную выставку к годовщине парада Победы

Фото: Главархив Москвы/И. Шагин

Главархив Москвы открыл виртуальную выставку "Парад Победы. 24 июня 1945 года" к годовщине парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Экспозиция находится в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", в зале "1941–1945", разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы". В рамках онлайн-выставки желающие могут посмотреть на 30 архивных снимков с парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.

"Мы бережно сохраняем память о таких событиях, и наша задача – сделать эту память доступной", – подчеркнул начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

На кадрах Михаила Трахмана, Якова Халипа, Ивана Шагина, Бориса Вдовенко и других известных советских фотографов можно увидеть, как участники парада несли трофейные фашистские знамена к Мавзолею Ленина, как маршал Георгий Жуков приветствовал представителей армий союзников, как по столичным улицам двигались танки, кавалеристы и моряки.

Кроме того, желающие смогут посмотреть на лица и эмоции свыше 35 тысяч бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота, которые участвовали в торжественной церемонии, проходившей на Красной площади. Парад Победы принимал Жуков, а командовал – маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Вместе с тем для посетителей открыт иммерсивный музей к 80-й годовщине Парада Победы на Красной площади. Экспозицию поделили на несколько тематических блоков, среди которых площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена.

Также в музее впервые был воссоздан исторический фонтан Победителей, который расскажет гостям о событиях июня 1945 года. Каждая из тематических зон выставки "Москва встречает Победу" посвящена одной из сторон жизни столицы того периода.

