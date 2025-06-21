Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иммерсивный музей к 80-й годовщине Парада Победы открылся на Красной площади. Он будет открыт для посетителей с 21 по 24 июня, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь экспозиции составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Ее поделили на несколько тематических блоков, среди которых в том числе площадка "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей и театральная сцена. Также в музее впервые был воссоздан исторический фонтан Победителей, который расскажет гостям о событиях июня 1945 года.

Каждая из тематических зон выставки "Москва встречает Победу" посвящена одной из сторон жизни столицы того периода.

"Здесь можно узнать о кинематографе, спорте, транспорте и торговле, а также о праздничных мероприятиях эпохи 1940-х. Иллюстрации расскажут о том, как страна с военных рельсов возвращалась к мирному времени", – говорится в сообщении.

Сцена "Ракушка» вместе с цветочным киоском символизируют довоенную жизнь. Гостей ждет выступление музыкантов и военного оркестра, который исполнит вальс Победы.

Поезд Победы "Мы из Берлина" состоит из двух вагонов и открытой платформы. Там бойцы-актеры исполнят песни и представят сценки из жизни советских солдат.

Кроме того, в рамках экспозиции будут представлены модули с витринами и артефактами, графическим материалом, картами, инфографикой и подлинными вещами маршалов Победы.

Помимо этого, в рамках выставки Музей техники Вадима Задорожного покажет 20 единиц военной и гражданской техники той эпохи. Также для посетителей подготовили иммерсивные представления, среди которых, например, музыкальные и стихотворные зарисовки, а также театрализованные постановки.

Ранее в Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских службах. В парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" представлены фотоистории проекта #Ценныекадры, посвященные тем, кто постоянно заботится о комфорте и безопасности горожан.

Благодаря 60 фотоисториям жители и гости столицы узнают о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках и электромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах.

