Проект "Рядом" расскажет о героях войны, чьи имена носят улицы Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стартовал просветительский проект "Рядом", посвященный людям, в честь которых названы улицы столицы. Он позволяет по-новому увидеть город, не только сохранив память о прошлом, но и напомнив о реальных судьбах, скрывающихся за привычными наименованиями, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта на 80 улицах мегаполиса появятся плакаты, посвященные участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), чьи имена увековечены в городской топонимике. Их можно будет найти на остановках общественного транспорта, в газетных киосках и на классических билбордах.

Те улицы носят имя конкретных героев ВОВ. Например, на проспекте Маршала Жукова установили билборды, посвященные Георгию Жукову – военачальнику, который сыграл ключевую роль в войне. Именно он подписал акт о капитуляции Германии и 24 июня 1945 года принимал парад Победы на Красной площади.

Аналогичные материалы уже появились на некоторых улицах, в том числе на улицах Летчицы Тарасовой, Покрышкина и Артамонова.

Проект реализуется при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых".

Столичные власти бережно хранят память о героях ВОВ, благодаря чему 164 улицы, проспекта, площади и переулка в Москве получили названия в честь защитников Родины, сражавшихся с нацистами. Найти их можно на сайте проекта "Живая память".

В настоящее время в столице установлено уже более 4 000 указателей с QR-кодами, помогающих находить знаковые места и узнавать их историю. Первые такие указатели появились в столице 5 лет назад, в преддверии 75-летия Победы.

Сейчас в Москве размещены указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигация к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками.