Собянин: на улицах Москвы установлено 4 тысячи историко-патриотических указателей

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В настоящее время Москве установлено уже более 4 000 указателей с QR-кодами, помогающих находить знаковые места и узнавать их историю. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что первые такие указатели появились в столице 5 лет назад, в преддверии 75-летия Победы. Сейчас в Москве размещены указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Жукову, Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигация к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками.

Собянин отметил, что в этом году ко Дню Победы 240 новых городских указателей обозначат кратчайший путь к 30 объектам. В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна, а на Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, к музею и памятникам фронтовой собаке и танку Т-34.

Между тем сотрудники комплекса городского хозяйства установят 5 тысяч новых домовых и городских указателей в 2025 году в рамках программы создания единой системы единой навигации. В столице все элементы навигации соответствуют установленным нормам. Таблички синего цвета с белыми буквами легко читаются и гармонично вписываются в архитектурный облик улиц.

Также специалисты продолжат создавать историческую навигацию, в рамках которой в прошлом году в парке Победы были установлены 40 информационных модулей и 14 указателей с QR-кодами.