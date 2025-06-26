Оперу "Царская невеста" представят в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" покажут в зале "Зарядье" в рамках проекта "Лето в Москве" 5 июля. Об этом культурное учреждение сообщило в своем телеграм-канале.

Исполнит оперу звездный состав участников Государственного академического русского хора имени Александра Свешникова и Фестивального симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, который впервые выступит в рамках III Летнего музыкального фестиваля "Зарядье".

"Царская невеста" является девятой оперой композитора. Сюжет рассказывает об историческом эпизоде женитьбы царя Ивана Грозного, конфликте личности и государства, чувства и долга.

"Я считаю, что это самая красивая опера Римского-Корсакова – трагичная, драматичная, которая не оставит ни одного человека равнодушным", – отметил солист Мариинского театра Сергей Скороходов.

Опера пройдет в преддверии закрытия музыкального фестиваля, который проходит до 6 июля.

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