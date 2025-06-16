Молодые музыканты представят Россию на музыкальном фестивале Эмира Кустурицы

Фото: Виктор Молодцов

14 молодых исполнителей из России, в том числе шесть москвичей, представят страну на международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть", выступающей соорганизатором конкурса.

Отборочную комиссию фестиваля возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум. Эксперты оценивали вокалистов и игру молодых исполнителей на фортепиано, струнных и духовых инструментах, ручных гармониках. Лидеров определяли по нескольким критериям, в том числе по уровню мастерства, сложности и оригинальности репертуара.

Теперь лучшим исполнителям предстоит подготовка и выступление на сцене Kustendorf CLASSIC. Возглавит международное жюри знаменитый российский дирижер Михаил Голиков. В программе фестиваля мастер-классы, лекции и концерты от звезд мировой музыкальной сцены.

"На протяжении нескольких лет я наблюдаю за участниками фестиваля Kustendorf CLASSIC. И каждый раз, видя их мастерство, вдохновение и искреннюю любовь к музыке, я не могу не гордиться нашими талантливыми ребятами. Они посвящают искусству всю свою жизнь без остатка. И результат – достижение невероятных высот", – рассказал Голиков.

Он отметил, что в 2024 году серебряную матрешку завоевал молодой пианист из Омска, а в 2023-м все награды ушли россиянам.

"Дрвенград – место, которое вдохновляет и заряжает, дает энергию двигаться дальше. Мы в "Родных городах" гордимся, что даем ребятам возможность попасть на большую международную сцену – и таким образом помогаем развитию культуры в стране", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Kustendorf CLASSIC учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году и проходит в сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма "Жизнь как чудо". В разные годы в фестивале участвовали дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и другие мастера.

Ранее сообщалось, что с 22 по 31 августа на Красной площади пройдет военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых – театрализованно-музыкальное действо, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, ежегодно насчитывающего более 1 000 музыкантов из разных стран.

В 2025 году "Спасская башня" будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.