27 июня, 14:45Город
На Болотной площади пройдут выставки, постановки и мастер-классы 28 и 29 июня
В эти выходные, 28 и 29 июня, на флагманской площадке "Лета в Москве" на Болотной площади развернутся цветочные инсталляции, театральные постановки, цирковые выступления и творческие мастер-классы.
Здесь же проходит "Зеленый маркет", где можно найти необычные изделия местных брендов. Также на Болотной площади организована отдельная зона для знакомства с современными технологиями и кибербезопасностью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.