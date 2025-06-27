Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 14:45

Город

На Болотной площади пройдут выставки, постановки и мастер-классы 28 и 29 июня

На Болотной площади пройдут выставки, постановки и мастер-классы 28 и 29 июня

Собянин: первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

В Москве 28 июня ожидается прохладная погода без осадков

Студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом

Пенсионерка на Porsche Cayenne вылетела с парковки на Кутузовском проспекте

В парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по мини-футболу

Церемонии бракосочетания впервые прошли на Манежной площади

Московский беспилотный трамвай стал обладателем национальной премии

Посетители поделились впечатлениями о поездках на столичном монорельсе

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 27 июня

В эти выходные, 28 и 29 июня, на флагманской площадке "Лета в Москве" на Болотной площади развернутся цветочные инсталляции, театральные постановки, цирковые выступления и творческие мастер-классы.

Здесь же проходит "Зеленый маркет", где можно найти необычные изделия местных брендов. Также на Болотной площади организована отдельная зона для знакомства с современными технологиями и кибербезопасностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика