На Болотной площади пройдут выставки, постановки и мастер-классы 28 и 29 июня

В эти выходные, 28 и 29 июня, на флагманской площадке "Лета в Москве" на Болотной площади развернутся цветочные инсталляции, театральные постановки, цирковые выступления и творческие мастер-классы.

Здесь же проходит "Зеленый маркет", где можно найти необычные изделия местных брендов. Также на Болотной площади организована отдельная зона для знакомства с современными технологиями и кибербезопасностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.