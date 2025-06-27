Около 100 мероприятий подготовили на ВДНХ к фестивалю "Дружба народов"

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Около 100 мероприятий запланировано в рамках юбилейного сезона фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", который состоится с 3 по 6 июля на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, программа включит в себя экспертные дискуссии, художественные выставки, спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы и дегустации.

Вице-мэр подчеркнула, что мероприятие охватит 18 локаций, в том числе исторические павильоны, семейный тематический парк "Орион" и другие места. Например, 3 и 4 июля в конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация" состоится деловая программа, в которой примут участие специалисты из сферы туризма и креативных индустрий. Они обсудят актуальные темы, связанные с модой, культурой, музеями и путешествиями.

В честь 200-летия Черкесска – столицы Карачаево-Черкесской Республики – 4 июля состоится показ художественного фильма и фотовыставка.

В период с 4-го по 6-е число жители и туристы смогут посетить "Узорыфест" в павильоне Республики Казахстан. Там гости погрузятся в мир традиций разных народов и узнают, как этническая мода эволюционировала со временем. Для посетителей проведут лекции экспертов, организуют выставки картин и покажут коллекции дизайнеров из разных уголков России.

Уже в течение следующих двух дней, с 5 по 6 июля, на сценах выступят музыкальные коллективы и хореографические ансамбли из Дальнего Востока, новых регионов России, а также Татарстана, Тывы, Марий Эл, Удмуртии, Дагестана и других.

5 июля на ВДНХ отметят национальный праздник Удмуртской Республики – Гербер. Посетителей ждут спортивный забег и выставка-ярмарка у фонтана "Дружба народов", где можно будет увидеть изделия народных промыслов и попробовать блюда региональной кухни.

Помимо этого, москвичам и гостям города подготовят мероприятия, посвященные фольклору. Там они смогут научиться расписывать подвески, делать броши и очелья – повязки на голову.

В свою очередь, в Музее славянской письменности "Слово" пройдут уроки удмуртского языка, кинопоказы и презентации книг от местных издательств.

Еще гостей приглашают на национальный праздник Чувашской Республики – Акатуй. Он состоится 6 июля в "Доме российской кухни". План программы включит в себя мастер-классы по готовке традиционных блюд – пирога хуплу, супа со свининой и бараниной, десерта с кремом на песочном тесте.

Между кулинарными занятиями пройдет дегустация продукции чувашских производителей: мясных и колбасных изделий, копченой рыбы, сыров, ягод и сладостей.

Вместе с тем посетители смогут присоединиться к артистам в национальных чувашских костюмах и принять участие в костюмированном шествии вокруг фонтана "Дружба народов".

Вход на мероприятия свободный, однако для некоторых из них требуется регистрация на сайте ВДНХ – vdnh.ru.

В субботу, 5 июля, в столице также стартует "Фестиваль Индии в Москве". Он продлится по 13 июля включительно. Местом проведения мероприятия была выбрана одна из ключевых площадок проекта "Лето в Москве" – Манежная площадь.

Программа фестиваля включит в себя сотни активностей, среди которых яркие представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Кроме того, ежедневно в утренние и вечерние часы будут проходить выступления российских и индийских коллективов.