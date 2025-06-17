Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 07:30

Транспорт

Базовые требования к беспилотным автомобилям в России могут быть приняты в 2025 году

Базовые требования к беспилотным автомобилям в России могут быть приняты в 2025 году

Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковку со шлагбаумом

Тысячи россиян застряли за рубежом из-за ближневосточного кризиса

Тысячи россиян не смогли улететь из ОАЭ из-за отмены рейсов

Обновленные электробусы вышли на маршруты в Москве

"Московский патруль": в Москве усилен контроль парковки мотоциклистов

Air Arabia отправила застрявших в ОАЭ россиян спецрейсами в Москву

Новости Москвы: 400 электробусов нового поколения выйдут на маршруты в 2025 году

В Сочи из-за непогоды задержали рейсы

Российских туристов вывезут из ОАЭ после отмены рейсов на популярные курорты

Базовые требования к беспилотным автомобилям в России могут быть приняты в 2025 году. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, ГОСТы будут описывать требования безопасности и функциональности таких машин. При этом еще в 2024 году появилось несколько стандартов по применению технологий искусственного интеллекта для автомобилей. В частности, нейросети должны безупречно распознавать сигналы светофора и дорожную разметку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика