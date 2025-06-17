Базовые требования к беспилотным автомобилям в России могут быть приняты в 2025 году. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, ГОСТы будут описывать требования безопасности и функциональности таких машин. При этом еще в 2024 году появилось несколько стандартов по применению технологий искусственного интеллекта для автомобилей. В частности, нейросети должны безупречно распознавать сигналы светофора и дорожную разметку.

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